Gripp algab sageli järsku, higistamise ja külmavärinate, lihaste ja jäsemete valude, kurguvalu, köha ja enamasti kõrge palavikuga. Üldjuhul jääb gripihaige voodisse ega ole võimeline tegema oma tavapäraseid toimetusi, räägib proviisor Kristiina Sepp.

Gripinähtude leevendamiseks on Apotheka proviisori Kristiina Sepa sõnul oluline teada, kui kõrge on kehatemperatuur. See tähendab, et kindlasti peaks igas kodus olema korralik termomeeter. "Kui haigusega kaasneb palavik 38 kraadi ja rohkem ning enesetunne on kehv, tuleks võtta palavikualandajat – esmajärjekorras paratsetamooli. Kui see ei aita, siis ibuprofeeni," õpetab ta lisades, et apteekides on saadaval erinevaid paratsetamooli sisaldavaid vees lahustuvaid segusid, millele kindlasti ei tohiks muid paratsetamooli sisaldavaid tooteid lisaks võtta. Imikutele ja väikelastele sobivad küünlad või siirupid. "Alla 38-kraadist palavikku ei ole alati vaja alandada, sest palavik on organismi kaitsereaktsioon haigusega võitlemisel," rõhutab Sepp.

Nohu korral aitab meresoolalahus taastada nina normaalse talitluse ja kergendab nina kaudu hingamist. Kui nina on kinni ja limaskest turses, peaks eelistama hüpertoonilist merevee lahust. Ägedama nohu korral on vajalik ka sekreedi vedeldamine ja nina limaskesta turse vähendamine. Väikelaste jaoks, kes veel nuusata ei oska, võiks Sepa soovitusel kodus olla Rhinomeri ninaaspiraator, millega on ninast hea ettevaatlikult sekreeti eemaldada.