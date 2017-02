Kilod ei lange vaatamata püüdlustele. Mis on valesti?

Women´s Health toob välja kuus kaalulangejate kõige levinumat eksimust.

1. Kogused on paigast ära. Inimesed usuvad, et lusikas toitu rohkem või vähem - see pole oluline. Tegelikult mängib see väga suurt rolli.