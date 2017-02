Et talvel kipuvad juuksed tavapärasest enam kuivaks ja hapraks muutuma, ei tohi sel perioodil ära unustada oma kiharate kaitsmist ning nende eest hoolitsemist. Rena Sõmer Tartus tegutsevast Avancia ilusalongist märgib, et juustele mõjub talvine temperatuuri kõikumine eriti laastavalt. "Külmal ajal on mütsi kandmine hädavajalik, viis miinuskraadi on viimane piir, mil külm veel juustele liiga ei tee," toonitab ta. "Õige juuksehooldus algab šampooni ning palsami või maski valimisest," lausub Sõmer, et üks juuste kiiresti rasuseks mineku põhjus on valesti valitud igapäevased juuksehooldustooted.

Šampooni soovitab ta valida peanaha järgi ning palsami ja maski juuste seisukorra järgi. "Lisaniisutust annavad juustele õlid ja seerumid, mis võiksid iga naise iluarsenali kuuluda," lisab ta, et hea juukseõli on võimalikult naturaalne ning ei jäta juukseid ülemäära raskeks, kuid seejuures siiski toidab juukseid. Talvel võikski valida ennekõike toitvad ja turgutavad juuksehooldusvahendid. Õlist on, muide, kasu ka siis, kui juuksed on liiga kuivad ja kipuvad mütsi all elektrit täis minema.

Talvel soovitab Sõmer hoiduda liialt niisutavatest juustesse jäetavatest palsamitest ja wet-look viimistlusvahendidest. "Need tooted sisaldavad palju vett ning soodustavad juuste jäätumist," selgitab ta. Suvel on need Sõmeri sõnul aga asendamatud. Ka paneb Sõmer südamele, et kiharate säästmise nimel on mõistlik kodus juukseid föönitades alati valida madalam temperatuur ning kasutada ka kuumakaitset. Kui kevad jõuab aga lähemale, soovitavad ilueksperdid juukseid talveväsimusest turgutada süvahooldusega. "Avancia ilusalongis on läbi aastate kevadeti olnud üks populaarseim keratiinhooldus. Kuna juuksed ise koosnevad ka keratiinist, siis see hooldus täidab juust, silendab ja võtab ära kahu," räägib Sõmer.