Proviisor Jaan Jänes räägib, et häält saab selgeks ja tugevaks treenida, regulaarne hääletreening hoiab muuhulgas ära ka hääle ülekoormuse ja häälekäheduse.

"Ent kui hääl juba on kähe või on tunda ebameeldivat kraapivat tunnet kurgus, saab neid vaevusi lihtsate võtetega leevendada," lausub ta ja annab mõned praktilised näpunäited häälele ja kurgule.

Õpi kõhu kaudu hingama. Selleks, et rääkida pikalt ja lõdvestunult, on oluline niinimetatud kõhuhingamine ehk diafragma kaudu hingamine. Vastupidiselt rinnahingamisele on see eriti ökonoomne ja hääle moodustamiseks vajalik. Kõhuhingamist saate harjutada nii: korrake silpe „pst“ ja „kšt“, tehes seda hoiataval toonil. Jälgige väljahingamisel teadlikult oma kõhtu.