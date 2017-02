Käel kantav seadeldis tunnetab kandja meeleolu, hääletooni ja liigutusi. Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (Massachusetts Institute of Technology, lüh. MIT – toim.) teadlased on välja arendanud programmi, mis võib arendajate sõnul tulevikus oluliselt aidata inimesi, kellel on sotsiaalsetes olukordades raskusi. Seadme kasutajatena nähakse inimesi, kellel on sotsiaalne ärevus, mis takistab neil vabalt suhtlemast või neid, kellel on raskusi vestluspartneri mõistmise ja kehakeele lugemisega, nagu Aspergeri sündroomiga inimesed. Süsteem, mille saaks paigaldada Samsung Simbandi nutikella, tunnetab kõneleja tooni, pulsi ja muude märkide põhjal, kas parasjagu toimuv vestlus on rõõmsameelne, kurb või neutraalne. Praegu tehtud uuringute põhjal hindab seade vestluse tooni 83-protsendilise täpsusega.

Programm tajub monotoonset häält ja pikki pause, mis ilmestavad kurvameelset vestlust ja elavat tooni, mis on omased rõõmsale vestlusele. Samuti tajub see käte liikumist, mis tõusevad ja langevad näo ees, kui vestlus on positiivne ning käte värinat ja tõmblusi, kui vestlus on pingeline. Üks MIT tudeng kirjeldab seadme tulevikku kui kasutaja isiklikku tehisintellektist suhtlemistreenerit, mis võib abistada neid, kelles suhtlemine tekitab ärevust ja pinget.

Seadme valmimise teel on veel palju takistusi. Näiteks ei suuda see praegu analüüsida kõiki vestluses osalejaid. See aga tekitab küsimusi privaatsusest.