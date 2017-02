Etioloogilise pildi alusel gripiviirustest tingitud haigestumiste osakaal langes, moodustades kõikidest hingamisteede viirusnakkusi põhjustavatest viirustest ligi 54 protsenti (nädal varem 61%). Etioloogiline pilt on muutunud mitmekesisemaks, kuid endiselt domineerib A gripiviirus.

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise osas on kätte jõudnud stabiliseerumise aeg - haigestunuid on küll veel suhteliselt palju, kuid nende arv püsib teist nädalat järjest samal tasemel.

25 inimest on surnud

E-Tervise SA täpsustatud andmetel on hooaja algusest hospitaliseeritud 875 patsienti, neist pea pooled on olnud üle 65-aastased. Hospitaliseerimiste arv kasvab, kuid haiglaravi vajanute arvu juurdekasv on aeglustunud, moodustades sel nädalal 24 protsenti, nädal varem 33,5%.

Üheksa haigla andmetel vajas eelmisel nädalal gripi tõttu intensiivravi 5 inimest, neist 2 inimest olid vanuses 18-64, kolm vanuses 65 ja enam ning lisandus kaks gripist tingitud surmajuhtu.

Kokku on hooaja algusest alates vajanud gripi tõttu intensiivravi 74 inimest, neist kaks last vanuses 0-4-eluaastat, üks koolilaps, 16 inimest vanuses 18-64 eluaastat, ülejäänud 55 olid vanemad kui 65 eluaastat. Surnud on 25 inimest.

Kõik lahkunud kuulusid gripi suhtes riskirühma, keegi polnud vaktsineeritud. Peamiseks kaasnevaks riskiteguriks on olnud vanus ja kroonilised haigused.

Veel paar nädalat kannatada

Hea uudis on ka see, et Terviseameti hinnangul võib haigestunute hulk samal tasemel püsida veel paaril järgneval nädalal, siis võiks oodata viirusnakkustesse haigestumiste laine langust.