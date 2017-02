„Meie poole pöördub väga palju kliente just talvel ja suvel. Kui suviste puhkuste ajal ollakse ehk uljamad, käiakse matkamas ja rattaga sõitmas ning juhtub õnnetusi, siis talvel tulevad eakad otsima jääteravikke, et vältida kukkumisi. Üsna palju on neidki, kes pöörduvad meie poole alles siis, kui õnnetus on juba juhtunud ja häda käes,“ räägib invaabivahendite edasimüüja ITAKi turundusspetsialist Kerli Limberg, et õnnetuse korral on võimalik vajalikke abivahendeid nii osta kui rentida.

Et talvisel ajal traumasid vältida, tasub vanematel inimestel üle vaadata oma karkude ja jalutuskeppide all olevad otsikud. „Kulunud või katkise kummiotsikuga abivahend on tegelikult ohtlik ka sellisel pinnasel, mis ei ole libe, sest katkine kummiots ei pruugi pinnasega haakuda ning abivahend võib ootamatult paigast libiseda. Jäise ja lumise ilmaga liikumiseks hangivad paljud endale ka kepi ja kargu külge kinnitatava jääteraviku, mis libedal pinnasel stabiilsemat tuge pakub,“ selgitab Invaru, teise invaabivahendite müügiga tegeleva ettevõtte, klienditeeninduse valdkonna juht Kadri Tiido.

Samuti saab Tiido sõnul paigaldada jalanõude külge spetsiaalsed libisemisvastased tallad – neid on tänu takjapaelale üsna lihtne paigaldada ja nad ei kao kasutamise käigus tänavale või metsarajale ära.