„Väga suuri muutusi ei ole vaja talvel kreemide valikus teha. Tähtis on, et nahk oleks piisavalt toidetud ja kaitstud külma, tuule, vihma ja lume eest. Normaalsele nahale sobivad niisutavad ja toitvad kreemid, kuivale nahale samuti niisutavad ja toitvad kreemid, aga ka seerumid ja näoõlid. Rasuse naha puhul tuleks nahka koorida, niisutada ja kasutada rasu imavaid maske ja matistavaid kreeme,“ õpetab Rootslane.

„Tähtis on ka naha pinnapuhastus. Selleks on puhastuspiimad, millega saab eemaldada nahalt meigi ja mustuse," räägib kosmeetik lisades, et unustada ei tohiks ka toonikut. Hea kodune hooldusvahend meigi eemaldamiseks on kosmeetiku sõnul mitsellaarvesi, mis eemaldab näonahalt meigi ja mustuse. "Kui nahapind on korralikult puhastatud, imenduvad kreemid paremini ja annavad naha hoolduses paremaid tulemusi,“ kinnitab ta.

Lisaks kreemidele soovitab Regne Rootslane kasutada öökreemide kõrval talvel ka kreem-maske. „Talvel on hea teha niisutavaid ja toitvaid kreem-maske mida võib ööseks näole jätta. Maskil tuleb lasta imenduda ja hiljem üleliigne mask kergelt ära pühkida. Hommikul on näonahk pehme, toidetud ja niisutatud,“ kostab ta.

Kevade saabudes võib hakata mõtlema kergemate ja geeljate kreemide peale. "Enne intensiivset kevadpäikest võib teha happehooldusi. Pärast happehooldust saab jälle teha kergemaid niisutavaid hooldusi,“ selgitab kosmeetik.

Täpsemaid soovitusi on tema sõnul raske jagada, sest inimeste nahatüübid on väga erinevad.

„Pigem soovitaksin inimestel minna kosmeetiku juurde, rääkida oma probleemid ära, kindlaks teha oma nahatüüp ning vastavalt sellele rakendada hooldusprogramm. See on kõige mõistlikum,“ soovitab Rootslane. „Kui nahatüüp on teada, aitab kosmeetik valida hooldusvahendeid, millega saab ka kodus toetada salongis tehtud protseduure." lausub ta lisades, et koostöö kosmeetikuga tagab, et kasutusel on õiged tooted ning nahk on terve ja toidetud.

Talv ajab naha ketendama

Kosmeetikasalongi Nõmme Ilutuba kosmeetik Regne Rootslane ütleb, et praegusel ajal kurdavad inimesed kuiva nahka – talvised muutlikud ilmaolud soodustavad seda.

Lisaks on paljudel inimestel rasune nahk, mida on vaja puhastada ning niisutada ja toita. "Talvel on sage, et põsesarnad hakkavad ketendama. Kõige tundlikumad ongi talvel õhemad ja kuivemad nahad." lausub ta.

Erilist tähelepanu peaks kosmeetiku sõnul talvisel perioodil pöörama kuperoossele näonahale. „Kuperoosse näonahaga inimeste näonaha kapillaaride seinad on väga õhukesed,“ selgitas Rootslane. Sellise naha puhul on parimad tooted, milles on rikkalikult rahustavaid ja niisutavaid toimeaineid.