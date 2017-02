Kui tahad olla õnnelik, peaksid kodukujunduses kasutama rohelisi ja kollaseid toone.

Kuigi rohelised ja kollased toonid ei pruugi kodukujunduses olla just esimene valik, siis teadlaste hinnangul aitavad just need inimestel õnnelik olla, vahendab Woman's Day.

Amsterdamis asuva Vrije ülikooli teadlased väidavad nimelt hiljuti avalikustatud uuringu tulemustes, et kollane ja roheline on need värvitoonid, mis tekitavad inimestes enim õnnetunnet. Ehk teisisõnu - kui värvid koduseinad seda tooni, v võid olla kindel, et nii sina kui su pereliikmed olete pidevalt rõõmsas meeleolus.

Ning pea meeles, et moodne sisekujundus lubab ka, et värviline on vaid mõni üksik sein.