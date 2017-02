Ole sa diiva või lihtne sõbranna, ostukuninganna või maailmaavastaja – naise rollid tema elus on sama kirjud kui maailm ise. Siin on välja toodud kümme asja, mida iga naine vähemalt kord elus tegema peaks. Iseenda heaolu nimel.

* Tee oma käekott korda. Millisele naisele ei oleks see olukord tuttav: sa lahkud poest suurte kottidega ja järsku hakkab sadama! Sa jooksed auto juurde, haarad oma käekoti, aga kus on võtmed?? Neli minutit hiljem tulevad need välja koti põhjast. Selleks ajaks on vihm järele jäänud, ja sina seisad seal olles aluspesuni läbimärg. Et selliseid ärritavaid “awkward” momente vältida, tuleb kasuks oma käekotis süsteemi loomine või vähemalt võtmete ja vihmavarju kindla koha peale panemine, et sa järgmise hoovihma ajal need kiirelt leiaks.

* Värvi iga sõrmeküüs eri värvi. Mille jaoks on naisel kümme eri küünelakki, kui ta vaid ühte kasutab? Kui see ei ole raiskamine, siis hoolitse, et iga sinu küünelakk end armastatuna tunneks ja kanna nad kõik korraga küüntele. Ja kui sa peaks mõnda nõmedat kommentaari kuulma, siis lihtsalt vasta, et see on sinu kodanikukohus, et ükski sinu küünelakk end ülekohtuselt ei tunneks.