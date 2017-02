Õdede terviseuuring algas 1990 aastal, kaks korda aastas korraldatavas küsitlustes uuritakse aspiriini, paratsetamooli ja mittesteroidsete valuvaigistite (näiteks diklofenakk ja ibuprofeen - S.P) kasutamist. Alates 2012. aastast on uuringusse lisatud küsimused kuulmislanguse ja selle alguse kohta.

Kokku analüüsiti 55 850 isiku andmeid; välja jäeti need, kellel oli kuulmislangus tekkinud juba enne 1990. aastat või kes olid saanud kemoteraapiat vähi tõttu. Uuringu alguses 1990. aastal oli keskmine vanus 54 aastat. 873 376 inimaastat kestnud jälgimisperioodi vältel lisandus 18 663 esmast kuulmislanguse juhtu.

Võrreldes paratsetamooli ja mittesteroidsete valuvaigistite kasutamist vähem kui üks aasta, ilmnes, et kuus ja enam aastat kasutanutel kasvas veidi risk kuulmislanguse tekkeks. Aspiriini kasutamine kuulmislanguse riskiga seotud ei olnud. Samamoodi oli risk kuulmislanguse tekkeks veidi kõrgem neil, kes kasutasid mittsesteroidseid valuvaigisteid kahel või enamal päeval nädalas.

Võimalikud kuulmislanguse tekkemehhanismid valuvaigistite kasutamisel on karvarakkude funktsiooni kahjustus, teo verevarustuse häirumine või tsüklooksügenaasi inhibitsioon. Paratsetamool võib teo muuta tundlikumaks mürast tingitud kahjustuse suhtes ja loomkatsetest on andmeid, et paratsetamool võib olla ototoksiline läbi oksüdatiivse stressi mehhanismide.