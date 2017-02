Kõige parem kink sõbrale on enda kätega valmistatud. Seepärast soovitab toitumisnõustaja Henri Ruul kutsuda saabuval sõbrapäeval sõbrad külla ja valmistada neile üks tõeliselt maitsev ja vürtsikas roog.

"Seda retsepti iseloomustab chipotle-tšilli*, mis on tuntud oma terava maitse ning kasulike toitainete, sealhulgas vitamiinide ja mineraalainete poolest," kirjeldab Rannamõisa toitumisnõustaja Henri Ruul allolevat retsepti, mille ta ise välja mõtles.

Tšillipipra näol on tema sõnul tegu ühe populaarsema maitseainega, mille lisamine toidule on lihtne viis rikastada toidu maitset, välimust või kogeda uusi maitseelamusi. "Kuigi tšillit tuntakse pigem terava ja vürtsika maitseainena, tasub meeles pidada, et erinevad tšilli sorte on palju ning mitte kõik tšillid ei ole alati teravad," märgib ta. Tuntumate tšillimaitseainete hulka kuuluvad tema sõnul Cayenne ja jalapeno, kuid lisaks võib poeriiulitelt leida veel mitmeid huvitavaid tšillipipraid. "Üheks selleks on mehhikopärane chipotle, millel on mahedalt suitsune, ent üsnagi tuline maitse," lisab ta.