Esimese klassi lapsed õpivad kirjutama. "Tanja, mida sa eile pärast kooli tegid?" küsib õpetaja. "Mängisin liivakastis," vastab Tanja. "Tubli, Tanja. Tule nüüd tahvli juurde ja kirjuta sõna "liiv"." "Juku, mida sina eile pärast kooli tegid?" "Mängisin koos Tanjaga liivakastis, vedasin autoga liiva," vastab Juku. "Tubli, Juku, tule tahvli juurde ja kirjuta sõna "auto"." "Mutalib Said ibn Ahmed Bei, mida sina eile pärast kooli tegid?" "Mina tahtsin ka nendega liivakastis mängida," ütleb Mutalib Said ibn Ahmed Bei, "aga nemad kutsusid mind mustaks ja loopisid kividega!" "See on korralagedus, rassiline diskrimineerimine ja jõhker inimväärikuse alandamine!" vihastab õpetaja. "Mutalib Said ibn Ahmed Bei, tule tahvli juurde ja kirjuta 100 korda, nii et kõik näeksid, "rassiline diskrimineerimine ja jõhker inimväärikuse alandamine"!"