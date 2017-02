Küürus selg on sageli viletsa enesetunde märk. Kehahoiaku muutmine võib su tuju oluliselt parandada.

Uus-Meremaa teadlased uurisid rühi mõju inimestel, kellel on kalduvus depressiivsusele ja üleväsimusele. Kuigi juba varasemast on teada, et sirgeselgsus tekitab enesekindlama ja rõõmsama tunde, tahtsid teadlased katsetada, kuidas mõjutab kehahoiak kurvameelsusele kalduvaid inimesi stressiolukorras. Kas oma rühi parandamine võib tõesti aidata keerulisel hetkel hakkama saada?

Katse läbiviimiseks valiti 61 osalejat, kellel kõigil oli tuvastatud kerge või keskmise depressiooni tase. Osadel katsealustel paluti istuda otse ja sirgelt, teised võisid istuda nii, nagu nad tavaliselt olid harjunud istuma. Juba enne testi algust ilmnes, et kõigil osalejatel oli keskmisest viletsam kehahoiak. Seejärel viidi läbi Trieri sotsiaalse stressi test, mis paneb osalejad pinge alla. Üks osa testist on vestlus, mida tavaliselt viiakse läbi tööintervjuu vormis ja teine ülesanne numbritega, kus ei tohi eksida.

Rühm, kes pidi istuma sirgelt, kõneles testi ajal hoopis rohkem, kui need, kes istusid küürus. Samuti rääkisid nad palju vähem mina-vormis. Sellest järeldasid uurijad, et sirgeselgsus ja korrektne rüht võivad parandada meeleolu, vähendada väsimust ja samuti vähendada keskendumist iseendale.