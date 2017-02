Surnute südamed pannakse uuesti käima, et leida rütmihäirete põhjuseid.

Kummaline vaatepilt: südamed tuksuvad anumates, samal ajal kui kaamerad toimuvat jäädvustavad ja arvutiprogrammid tukseid mõõdavad. See ei ole kellegi haige nali või mõne kunstniku šokeeriv taies, vaid tõsine teadustöö Ohio ülikoolis, mille eesmärk on saada jälile südame arütmia ehk ebakorrapäraste südamelöökide põhjustele.

Kuni 12 tunniks pannakse uuesti tööle nende kadunukeste südamed, kes olid oma kehad annetanud teadustöö heaks. Siit ilmast lahkunute südameid saab juhtmete külge ühendada palju kergemini kui elava inimese oma. Kaamerad võtavad üles võimalikke ebakorrapärasusi ja anomaaliaid lootuses, et need annavad vastuseid, mis võivad aidata neid, kellel südamega probleeme. Teadlased ehitavad 3D mudeleid ja ülitäpseid südamekaarte. Valentinipäevaks selline südamekaart väga romantiline pole, kuid kunagi võib see kellegi elu päästmiseks olla hindamatu.

Dr Vadim Fedorov, kes oma kolleegidega uuringut läbi viib, kirjeldab veebilehele LiveScience, et nad on viimase aasta jooksul analüüsinud enam kui sadat südant. „Kõik elusad,” lisab dr Fedorov. Lootus on, et kunagi saab 3D mudeleid kasutada operatsioonisaalides ja arstikabinettides.

Südame rütmihäired on äärmiselt levinud terviseprobleem, mis võib tekkida ka pealtnäha tervel inimesel.