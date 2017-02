Rotaviiruse vastu vaktsineerimine on vähendanud väikelastega ägeda soolenakkuse tõttu perearsti poole pöördumist ning karjaimmuunsuse teket näitab visiitide vähenemine ka suuremate laste ja täiskasvanute seas, ilmneb Ühendkuningriigis läbi viidud uurimusest.

Ühendkuningriigis alustati rotaviiruse vastu vaktsineerimisega 2013. aastal. Varasemad uuringud on näidanud, et vaktsineerimisega on vähenenud ägedate soolenakkustega erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumine ja hospitaliseerimine, vahendab meditsiiniportaal Med24. Nüüd uuriti pöördumisi ka perearstide poole ning hinnati kulusid tervishoiuteenustele kõikides tervishoiusektorites.

Uurimuseks vajalikud andmed koguti andmebaasist, mis hõlmab 7% elanikkonnast; analüüsimiseks võeti andmed vaktsineerimise-eelse perioodi (2008–2013) ja vaktsineerimise esimese kahe aasta kohta (2013–2015). Hinnati pöördumisi ägeda gastroenteriidi tõttu kuni viieaastaste laste hulgas, suuremate laste ja täiskasvanute hulgas.