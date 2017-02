Nagu mainitud, ei käi duaalhooldustes ainult paarid. Katrin Kaasik toob näite, et hiljuti tulid nende juurde duaalhooldusesse kaks ärinaist. „Nad võtsid spaapediküüri ja ajasid sel ajal ärijuttu. Tegelikult on ju väga hea hoolitsuse ajal teha mugavalt selline välkkoosolek ning juua kõrvale veel tass teed või kohvi,“ sõnab Kaasik.

Kõige enam eelistavad duaalhooldusi paarid, kelle jaoks on tegemist suurepärase võimalusega romantiliselt aega veeta. „See tundub paaridel olevat justkui mingi rituaal ja saab öelda, et tegime midagi mõnusat koos,“ leiab Viimsi Spa ilu- ja tervisekeskuse juht Kai Seppik. Nii Dorpat Spa kui ka Viimsi Spa esindajad kinnitavad, et duaalhoolduste graafik on üsna tihe just sõbrapäeva eel ja vahetult pärast seda.

„Duaalhooldused on hoolitsused, mida saavad korraga kaks inimest ühes ruumis. See on mõeldud neile, kes tahavad koos aega veeta: näiteks mees ja naine, ema ja tütar, õde ja vend või sõbrannad,“ selgitab Dorpat Spa administraator Katrin Kaasik.

Massaaži naudi parem üksinda

Kai Seppik toob aga välja, et kuigi duaalhooldused on mõnus ajaveetmisviis kalli inimesega, siis näiteks massaaži tasuks pigem üksinda võtta. „Selleks, et hoolitsusest maksimumi saada, soovitame nautida seda iseendaga. Siis on tähelepanu rohkem enda kehale suunatud. Sageli on partner kõrval küll tore meelelahutus, aga võib-olla ka tähelepanu hajutaja,“ nendib Seppik.

Inimesed ei hakka üldiselt duaalmassaaži ajal pikalt lobisema, kuid siiski toimub mingi suhtlus. „Massaaži puhul tuleb ise kaasa aidata hingamise, mõtlemise ja täieliku lõõgastumisega. Kahe inimese protseduuri puhul vahetatakse paar repliiki ja pilke ning mõeldakse teise inimese peale rohkem kui iseendale. See võib naudingut rikkuda ja teenuse eesmärk on sellevõrra segasem. Tulles massaaži peaks klient lähtuma ainult enda keha vajadustest,“ selgitab Seppik.

Ta toob veel välja, et kahe inimese puhul on keeruline massaaži samas tempos teha. „Tehnikad, võtted, hingamised ja tempo on iga inimese puhul niivõrd erinev. Eeldada, et sajakilone meesterahvas või sportlane ja õbluke naine peaksid saama ühe tempoga massaaži, polegi loogiline. Siis muutubki massaaž lõõgastavaks wellness-teenuseks, mis pakub rohkem ehk emotsionaalselt,“ räägib Seppik. Tihti võetakse massaaži ühel ajal, sest see tundub justkui paremini sobivat päevagraafikusse. Siiski toonitab Seppik, et üldiselt saab mõlemale samal ajal massaaži teha ka erinevates ruumides.

Kui kahekesi massaaži saamisel on nii häid kui kehvemaid külgi, nendivad Katrin Kaasik ja Kai Seppik, et näiteks massaaživannis, kalahooldusel või spaapediküüris on suhtlemine väga tervitatav. Teinekord antakse isegi kaasa tass teed, kohvi või klaas vahuveini.

Veeda terve päev armsa inimesega

Kes tulevad duaalhooldustesse, jäävad tihtipeale spaasse terveks päevaks. „Võetakse aeg iseendale ja pärast duaalhooldusi valitakse selliseid tegevusi juurde nagu kino ja õhtusöök,“ sõnab Kai Seppik.

Katrin Kaasik toob aga välja, et nende juures käib üsna palju neidki, kes mahutavad duaalhoolduse keset päeva oma tihedasse ajakavasse. „Dorpat Spa-s käivad rohkem kohalikud ja tööinimesed, kes tahavad keset päeva armsa inimesega natuke aega koos veeta. Nad saavad mõnuleda ühes ruumis ja pärast minna näiteks romantilisele õhtusöögile või tagasi tööle. Suurepärane on hommikut alustada kehahooldustega, samuti enne või pärast lõunasööki. See on niivõrd mõnus vaheldus,“ kinnitab Kaasik.