Alla kahe aasta vanustel lastel esinev mädane keskkõrvapõletik vajab antibakteriaalset ravi, uus uuring kinnitab, et sel puhul on kümnepäevane antibiootikumikuur on parem kui viiepäevane.

Sellisele tulemusele jõuti ajakirjas NEJM kirjeldatud topeltpimeda uuringuga, milles osales kokku 520 ägeda keskkõrvapõletikuga last vanuses 6–23 kuud, vahendab meditsiiniportaal Med24.

Lastele määrati ravi ning neid jälgiti järgmise kahe nädala jooksul neli korda ning edaspidi kord nädalas kuue nädala jooksul kogu respiratoorsete haiguste hooaja vältel. Iga kord, kui lapsel tekkis uus keskkõrvapõletik, raviti teda sama skeemiga. Ravi ebaõnnestumine oli sagedasem viiepäevase kuuri korral võrreldes kümnepäevasega.

Lisaks lühemale ravile oli mitteparanemise tõenäosus suurem lastel, kes veetsid enam kui kümme tundi nädalas koos vähemalt kolme teise lapsega, ja nendel, kelle esimene keskkõrvapõletik oli kahepoolne.