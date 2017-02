Kõik rasvad ei ole organismile kasulikud – üksteisest on oluline eristada halbu ehk küllastunud rasvhappeid ja häid ehk küllastumata rasvhappeid. "Just küllastumata ehk oomega-rasvhapped, sealhulgas monoküllastumata oomega-9- ning polüküllastumata oomega-6- ja oomega-3-rasvhapped on organismile eluliselt vajalikud," kinnitab proviisor Liia Luik.

Olulisimad ja Eesti kliimaks asendamatud on Liia Luige sõnul oomega-3-rasvhapped. "Näiteks aitavad oomega-3-rasvhapped reguleerida rasvade ainevahetust ja ennetavad ateroskleroosi," kirjeldab ta. Kuna tegemist on närvikoe, silma võrkkesta ja südamelihaste struktuurielementidega, parandavad oomega-3-rasvhapped pea- ja seljaaju, silmade ja südame funktsioone. "Samuti vähendavad nad veresoonte lubjastumist, aitavad depressiooni vastu ja on allergiavastase toimega," loetleb Luik nende häid toimeid.

Oomega-3-rasvhapped on Luige sõnul eriti head lapseootel naisele, seda just raseduse viimasel kolmel kuul, kuna aitavad kaasa loote närvisüsteemi normaalsele arengule ja nägemisfunktsiooni väljakujunemisele. Lapsele tasub oomega-3-rasvhapet anda kuni pooleteise aastaseks saamiseni. Oomega-3-rasvhappeid leiab rasvastes kalades nagu lõhe, makrell, tuunikala ja heeringas. "Kellele kala mingil põhjusel ei meeldi, leiab seda oliiviõlis, linaseemneõlis, sojaubades- ja õlis, tofus, lillkapsas, brokolis ja küüslaugus," sõnab Luik.

Oomega-6- ja oomega-9-rasvhapped on püsivamad rasvhapped ning neid saab inimene Luige sõnul toidust kergemini kätte, eriti taimsetest õlidest. "Oomega-9-rasvhapped suurendavad hea ja vähendavad halva kolesterooli sisaldust verest. Samuti on neil põletiku- ja ateroskleroosivastane toime," selgitab Luik nende toimet. Suurepäraseks oomega-9-rasvhappe allikaks tema sõnul on oliiviõli.

Oomega-6-rasvhapped reguleerivad aga ainevahetust, langetavad kolesterooli taset ja tagavad vere hüübimisvõime. Samuti aitavad nad kaasa luustiku ja suguorganite funktsiooni säilimisele. Oomega-6-rasvhapped on apteekri sõnul eriti kasulikud probleemse näonaha ja kahjustunud juuste korral, kuna stimuleerivad nahka ja soodustavad juuste kasvu. "Oomega-6-rasvhappeid leiab näiteks päevalilleõlist, samuti linnulihast ja munast," lausub ta.

Oomega-rasvhapete toidulisandid

Kuna organism ise rasvhappeid ei tooda, on need Liia Luige sõnul vajalik kätte saada toidust. Oluline on meeles pidada, et küllastumata rasvhapped muutuvad kuumutamisel tihti kahjulikuks transrasvaks, mistõttu tasub toidu tegemisel kasutada spetsiaalselt kuumtöötlemiseks ettenähtud loomseid või taimseid rasvu," rõhutab ta. Suurepäraseks valikuks on Luige sõnul laialt levinud kookosõli, mis talub ka kõrgemaid temperatuure.

Kui aga toiduvalmistamiseks aega napib või kipub igapäevane toidusedel tasakaalust väljas olema, leiab abi apteegis müüdavatest tervisetoodetest. Kuna organism omastab paremini loomsetest allikatest saadud rasvhappeid, siis kalamaksaõli või kalaõli võiks olla igas vanuses üheks toidulisandiks. Lisaks oomega-3-rasvhappele sisaldab kalamaksaõli ka A-, E- ja D-vitamiine. Juhul, kui tootja pole vitamiine juurde lisanud, sisaldab kalaõli üldjuhul vaid oomega-3-rasvhappeid.