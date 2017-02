Kõlava hääle tekkel ja säilitamisel on otsustava tähtsusega niiskuskiht, mis katab kogu kurgupiirkonna limaskesta ja mis ei tohi sealt kaduda.

"Kui kurgu limaskestade loomulik kaitse- ja puhastusmehhanism on häiritud, siis tuleb neid niisutada. Lihtsalt klaasitäie vee joomisest ei ole aga piisavalt abi, sest otsustava tähtsusega on tagada limaskestade kauakestev niisutus," märgib proviisor Jaan Jänes.

Kõige tõhusam abivahend on sel puhul hüaluroonhape. "Siiani on hüaluroonhapet meditsiinis kasutatud liigespõletike ja kuiva silma sündroomi raviks ning kortsukeste korrigeerimiseks, kuid see on tõeliselt universaalne abimees ka käheda hääle, kuiva ärritusköha ja pideva köhatamisvajaduse ravimisel," kinnitab ta.

Jaan Jänes selgitab, et hüaluroonhappel on omadus siduda vett. Näiteks silmamuna koosneb tema sõnul 98 protsendi ulatuses veest, mida seob just hüaluroonhape. Ka liigesvedeliku üheks peamiseks komponendiks on hüaluroonhape, mis toimib lubrikandina liigutuste sooritamisel. "Nina-kõrva-kurguhaiguste puhul kasutatakse hüaluroonhapet sümptomaatilise ravimina kurguvalu, kurgu kuivuse, ärritusköha või pideva köhatamisvajaduse korral, sest hüaluroonhape jaotub pehmendava palsamina ärritunud limaskestadel ning selle niisutav toime limaskestadele püsib kaua," teab ta.