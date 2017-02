Seepärast oleks väga mõistlik küüslauku oma tervise nimel igapäevaselt tarbida, soovitab veebikülg The Heatry Soul ning annab kaks kasulikku retsepti.

Küüslauk on rahvameditsiinis hinnatud köögivili läbi aastatuhandete. Ja mitte ainult ka teaduslikult on küüslaugu kasulikku mõju tervisele tõestatud.

Haki 2-3 toorest küüslauguküünt peeneks, sega 1 spl meega ning võta seda iga päev sisse. See segu annab energiat ning aitab immuunsust tugevdada.

Pane koostisosad kihtide kaupa 350 ml suurusesse purki. Alusta küüslaugu, tšillipipra ja ingveriga, lõpuks vala segu üle sidrunimahla ja õunasiidriga. Vaata, et purk ei oleks ääreni täis - kaane ja segu vahel võiks olla vähemalt 1 cm ruumi. Sule purk õhukondlalt ja pane jagedasse ning tarbi seda segu senikaua, kuni oled terveks saanud. Samuti on see hea vahend ka gripi ennetamiseks.