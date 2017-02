Moodsad naised kipuvad bikiinipiirkonna täiesti paljaks ajama uskudes, et nii on hügieeniline. Kas on?

Siiski mitte - kui bikiinipiirkonnast kõik karvad eemaldada, suureneb põletike ja nakkuste oht, kirjutab Cosmopolitan.

Nimelt on kubemekarvad bikiinipiirkonnale esimeseks kaitsemüüriks, mis aitavad hoida bakterite ja viiruste levikut suguelunditesse. Lisaks kaitsevad kubemekarvad intiimse kehaosa õrna nahka. Kui karvad eemaldada, jääb nahk kaitseta.