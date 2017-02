Sportliku elustiili poolest tuntud telenägu ja raadiohääl Kertu Jukkum on ette võtmas järjekordset hullu seiklust – märtsi keskpaigas stardib ta Barcelona maratonil. Selleks, et oma vormist ja tervislikust seisundist aimu saada, käis Kertu enne suursündmust meditsiinilaboris SYNLAB tervisekontrollis ja võttis sinna sõbrapäeva puhul kaasa ka oma treeningpartneri Imre, et tervislikult maratoniks parim vorm saavutada.

“Kuigi sport on minu igapäeva osa, siis maraton on sel aastal võetud eesmärk, mis aitab motivatsiooni hoida ja trenni minna. Tervisesportlasena ei jookse ma maratonil aega, vaid läbin kilomeetreid mõnusa tundega ja naeratus näol. Tervisesport on ennekõike andnud mulle parema tervise ja pean seda ka kõige olulisemaks tulemuseks. Lisaks on jooksmine suurepärane meditatsioon, mis aitab päeva muredest ja pingetest vabaneda,” põhjendas Kertu oma järjekordset suurt ettevõtmist.

Selleks, et treeningkoormust organismile ja tervise olukorda hinnata, käis Kertu põhjalikus verepõhises tervisekontrollis SYNLABis. Spordi- ja laboriarstide poolt kokku pandud Tervisesportlase pakett võimaldab hinnata füüsilise koormuse mõju organismile, lisaks südame-veresoonkonna haiguste riski, avastada varjatud põletikke, saada ülevaade neerude ja maksa talitusest, hinnata kolesterooli, glükoosi, raua, magneesiumi, kaltsiumi ja vitamiin D taset jne. Laboriarst tunnustas Kertut, et ta enne hooaega kontrollib oma põhinäitajaid, et vältida suvel tagasilööke ja soovitab sügisel tulla uuesti kontrolli. Nii saab kindlaks teha, kuidas on suvetrennid ja võistlused kehale mõjunud.

“Minu toitumisspetsialist nõuab alati enne toitumiskava paikapanemist vereproovi tegemist. Pean seda õigeks, sest verepilt annab olulise alginfo, millest lähtudes saame nii mina, treener kui ka toitumisnõustaja sisendi minu treening- ja toitumiskavasse,” põhjendas Kertu seda, miks ta üldse SYNLABis tervisekontrolle tegema hakkas.

Muide, Kertu ei käinud vormi ja tervist kontrollimas mitte üksi, vaid pidas oluliseks kaasa kutsuda ka sõber Imre, kellele tegi varajase sõbrapäeva kingi: ka Imre kavatseb samuti Barcelona maratonil starti minna.

“Imre on mu hullumeelne sõber, kes julges end ka maratonile kirja panna. Kui me just koos ei treeni, siis motiveerime teinetest edu ja ebaõnnestumiste jagamisega. Ühistrenniga saavad kõik maailma asjad läbi arutatud, samal ajal kui kilomeetrid jäävad märkamatult selja taha ja vorm paraneb,” teab Kertu rääkida.

Küsisime Kertult, miks sõbrapäeva kingivalikuks osutus šokolaadi või veini asemel üks SYNLABi tervisekontrolli paketi kinkekaart, siis tema eelistaks lähedastele kinkida hingerahu. “Ükski valik pole iseenesest halb, aga arvestades seda, kui harva eestlane arsti juurde satub, siis täna kingiksin ma sõbrale SYNLABi Terviseriski või Terviseportlase paketi. Kusjuures alustaksin oma vanematest, kes peaksid ka kohe lihtsa, ülevaatliku tervisekontrolli ära tegema,” leidis Kertu.

