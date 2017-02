Nikotiin põhjustab lastel kuulmiskahjustusi ()

Nikotiiniga kokku puutumine nii enne kui pärast sündi võib su lapse kuulmist tõsiselt pärssida.

Ajakirjas The Journal of Physiology avaldatud artikkel kirjeldab, kuidas lisaks kõigile muudele kahjustustele, mida üsas kasvav loode ema suitsetamise tagajärjel võib saada, mõjutab nikotiin ka kuulmist. See osa ajust, mis helisid analüüsib, võib areneda ebanormaalselt. Lapsel võivad tekkida nii kuulmishäireid kui raskused rääkima õppimisel. Kahjustused võivad tekkida ka pärast sündi, kui nikotiin satub imetamise käigus beebi organismi.

Berliini Vaba Ülikooli professor Ursula Koch, kes uuringu läbi viis, ütleb, et teadlased ei tea veel täielikult, kui paljusid teisi kuulmissüsteemi osasid nikotiin mõjutab. Ta lisab: "Kui emad raseduse ajal suitsetavad ja nende lastel on hiljem näha märke õpiraskustest, tuleks uurida, kas lapsel on kuulmispuudulikkus."