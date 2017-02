Et talvel viibib enamik inimesi toas ja teeb tööd, pole ime, et vastu kevadet tuntakse end väsinuna ja energiat napib kõige lihtsamakski tegevuseks. The Good Web Guide tuletab meelde, kuidas energiat juurde saada,

Söö hommikul!

Tee seda, ükskõik kui kiire sul on. Müsli, puder või täisteraleib vähese võiga hoiab su kõhu kauem täis ja sa ei tunne juba kell 11 vajadust lähima burgeriputka poole joosta.

Joo vett!