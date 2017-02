Üks kõige paremini hoitud hea tervise ja pika ea saladus on tugev sotsiaalne võrgustik ehk niisama hästi, kui tervislik toitumine ja treeningud, mõjuvad su tervisele ka sõbrad.

Health toob välja faktid, kuidas sõbrad su tervist mõjutavad.

Sul on vähem tõenäoline viirushaigustesse haigestuda. Uuringud on kindlaks teinud, et need, kellel on olemas head sõbrad, on nohule vähem vastuvõtlikud kui üksikud inimesed.