Kui üleliigsed kilod teevad muret, katseta seda keedumunadieeti – see aitab kaotada kümme kilo vaid kahe nädalaga.

Nagu sa juba aru said, on see dieet üles ehitatud munadele, mis on vägagi tervislikud, kirjutab Healthy Life Tricks. Munad on täis valke, vitamiine, mineraale ja häid rasvu.

Kui soovid kõike seda oma tervise huvides ära kasutada, järgi seda menüüd.