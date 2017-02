Siin on sulle kuus ideed selleks.

Südamehaigused on üle kogu maailmas levinuimaks enneaegsete surmade põhjuseks. Seepärast võikski olla sõbrapäeva kingitus inspireeritud südamest kui armastuse sümbolist, soovitab Newsmax Health.

Levinumate sõbrapäevakinkide, lillede ja šokolaadi asemel võiksid sõbrale kinkida hoopis midagi sellist, mis hoiaks ta südant – nii näitad sa, et sa ei hooli temast vaid täna, vaid soovid kallimaga koos olla veel pikki aastaid.

Mine koos sõbraga trenni. Enda liigutamine on üks tähtsamaid asju, mida oma tervise heaks teha, sest rasvumine ja ülekaal põhjustab diabeeti, kõrget vererõhku ning suurendab riski südamehaigusteks ja insuldiks. Koos sõbraga trenni tegemine võib osutuda aga äärmiselt inspireerivaks ja lõbusaks. Toetage üksteist!

Veetke aega päriselt koos. See tähendab, et unustage kõikvõimalikud nutiseadmed – liiga palju aega elektrooniliste vidinatega teeb une ebakvaliteetseks ning magamatus suurendab südamehaiguste riski. Veetke rohkem aega koos, päriselt, ilma mobiilide ja arvutiteta. Rääkige üksteisega silmast silma.

Kokake koos. Koos söögitegemine aitab õppida üksteise toitumisharjumusi tundma ning jagada üksteisele ka tervisliku toitumise retsepte. Kui lähete koos kokanduskursustele, saate kaasa hulga uusi oskuseid, mida hiljem koos ühiselt rakendada.

Loobuge suitsetamisest. Nii on parem suudelda. Liiatigi on suitsetamine endiselt üks ebatervislikke harjumusi, mis põhjustab väga palju erinevaid terviseprobleeme. Mis oleks veel parem, kui koos kallimaga üksteist toetades suitsetamisest loobuda. Ja alustada näiteks sõbrapäeval.

Minge tantsima. Tantsimine on suurepärane aeroobne tegevus ning päris kindlasti aitab see taaselustada tundeid ja tuua ellu romantikat. Liiatigi, pärast õhtusööki tantsimaminek aitab kulutada just sissesöödud kaloreid ja vähendada stressi.