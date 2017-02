Aluspesu on lahutamatu osa igaühe garderoobist ning inimesed on nõus sellele kulutama suuri summasid. Kuid vaatamata sellele on ka aluspesu kohta mitmeid olulisi küsimusi, mida ei kiputa avalikult väga arutama.

Nagu kinnitavad spetsialistid – tervise seisukohalt võib aluspesu kanda täpselt nii kaua, kuni see tundub puhas. Kuid siiski on kaks erandit: aluspükse tuleb vahetada sagemini, kui alakehal esineb haavandeid, lööbeid ja kriimustusi ning kui sa higistad tugevalt.

Esimesel puhul oled sa ohustatud kõikvõimalikest infektsioonidest, teisel puhul tekitab liigne niiskus ideaalse keskkonna seeninfektsioonide, näiteks kandidoosi, arenguks. Kuigi see probleem kimbutab rohkem naisi, võiksid neil juhtudel pükse igapäevaselt vahetada ka mehed.

2. Kas kangamaterjal mängib tervisele mõeldes rolli?

Kangas on aluspesu puhul väga oluline, eriti, kui mõelda tervisele. Nimelt, et vältida intiimsetes piirkondades kõikvõimalike nakkuste levikut ja sügelust, oleks parim kanda puuvillast pesu – nii saab nahk paremini hingata. Samas, viimastel aastatel on populaarseks muutunud ka sünteetiline pesu, eriti sellised kangad, mis hülgavad niiskust.

Eriti armastavad selliseid kangaid ka aluspesu puhul sportlased ja mitte asjata – teaduslikud uuringud kinnitavad, et need, kes kannavad niiskust hülgavaid riideid, saavutavad paremaid tulemusi kui need, kes kannavad puuvillast valmistatud riideid.

3. Kas stringid on tervisele ohtlikud?

Selle kohta pole põhjapanevaid uuringuid, kuid loogiliselt mõeldes jätavad stringid intiimpiirkonnas suure osa katmata, võimaldades neil piirkondadel kokku puutuda kõigi teiste riietega. Need võivad hoida intiimpiirkonnas aga liigset niiskust ning luua soodsa keskkonna bakterite arenguks. Lisaks võivad tänu oma kujule ja liikuvusele kanduda stringidega bakterid ühest piirkonnast teise. Seega oleks mõistlikum kanda ikkagi klassikalist aluspesu, kaitsmaks end tarbetute probleemide eest.

4. Kummad on meestele paremad, klassikalised aluspüksid või bokserid?

Üks päevakajalisi teemasid on see, kuidas erinevat tüüpi meeste aluspüksid mõjutavad nende potentsi. Teaduslike uuringute kohaselt mõjutab soojus sperma tootmist, liigne soojus raskendab seemnerakkude tootmist. Mis mõjutab aga temperatuuri ja mugavust? Loomulikult aluspesu. Seega peaks ennekõike peaks vaatama, et mehed ei kannaks liiga pingul aluspesu.

5. Kas aluspesu üldse peab kandma?