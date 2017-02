Sõbrapäev on tähtpäev mil on lausa patt öelda ei šokolaadile – millal siis veel seda imelist maiust nautida kui mitte aasta kõige romantilisemal päeval.

Agarad küpsetajad, kes soovivad oma kallimat või lähedasi sõpru lisaks ilusate soovide ja kommikarpidega üllatada ka millegi veel erilisemaga, siis selleks puhuks soovitab Fazer Eesti maiustuste kategooria juht Triin Aasma just sametist šokolaadiparfeed. Õrn ja suussulav šokolaadine maius on ideaalne magustoit, mida just sõbrapäeval nautida koos oma armsate sõprade või kalli paarilise seltsis.

Vaja läheb: 100 g Fazer Geisha Dark tumedat šokolaadi (44%), ½ dl suhkrut, ½ dl vett, 2 munakollast, 1 spl brändit, 3 dl vahukoort. Kaunistuseks riivitud veidi riivitud šokolaadi, tuhksuhkrut, maasikaid.

Valmistamine: Kuna Geisha šokolaad on tavalisest veidikene pehmema koostisega, siis enne koogi valmistamist on soovitatav see panna sügavkülma, kuna siis on hiljem seda mugavam riivida. Samal ajal vooderda koogivormi põhi kilega. Kui šokolaad on piisavalt tahkeks muutunud, siis riivi see ja jäta ootele. Sega väikeses kastrulis suhkur ja vesi ning kuumuta kogu aeg segades, kuni keema tõusmiseni. Keeda 3–4 minutit, kuni segu muutub siirupitaoliseks ja lisa siis segades šokolaad. Sega eraldi nõus munakollased ja brändi ning lisa aeglaselt šokolaadisegule. Vahusta eraldi nõus vahukoor ja kalla šokolaadimassi sisse. Vala parfeesegu vormi, kata toidukilega ning pane vähemalt neljaks tunniks sügavkülma.

Võta vorm külmikust välja umbes 10 minutit enne serveerimist. Tee kuuma vette kastetud südamekujulise vormiga parfeest südamekujundid või lõika kuuma noaga välja kolmnurgad. Riputa taldrikutele tuhksuhkrut, aseta keskele parfeetükk ja kaunista maasikatega.