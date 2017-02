Kümned tuhanded täiskasvanud on pidanud haiglast abi otsima seksuaalvahekorra ajal tekkinud astmahoo tõttu. Kurdetakse ka astmahoo tekkimist suuseksi ajal ning vajadust keset seksi inhalaatorit kasutada.

Ajakirjas Asthma UK avaldatud uuringus, milles osales 544 inimest, tunnistas 68% astmaatikutest, et nende seksuaalelu on otseselt mõjutatud nende tervislikust seisundist, vahendab Fox News. 73% uuringus osalenuist nentis, et õhtu intiimsuse tapab hetk, kui nad peavad käe inhalaatori järgi sirutama. 46% astmaatikutest nentis, et nad oleksid seksuaalselt enesekindlamad, kui neil poleks seda haigust. Mõned neist on piiranud partneriga seksimist või sellest sootuks loobunud, et mitte oma tervist kahjustada.

Lisaks seksuaalaktile endale võivad astmaatikule kehvasti mõjuda ka romantilise õhtu juurde kuuluvad aksessuaarid. Nii tunnistas 64% uuringus osalenust, et nad on saanud astmahoo parfüümi või lõhnaküünla, lateksist valmistatud kondoomide või tugevalt lõhnavate lillede tõttu.