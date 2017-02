Kunagi ei ole hilja ebatervislike eluviisidega lõpp teha ja hakata elama targalt, oma tervisele mõeldes. Alustamiseks parim on vaadata ümber oma igapäevased eluviisid, tervist kahjustavad on nii mõnedki neist alates terve päeva istumisest ja lõpetades küünte närimisega.

• Küünte närimine muudab käed inetuks ja võib kahjustada ka hammaste väliskihti. Lisaks muudab sind pidevalt küünte all pesitsevate bakteritega kokkupuutumine nakkustele ja haigustele vastuvõtlikuks. Hoia küüned lühikesed või korralikult maniküüritud, see vähendab tungi neid närida.

• Tulega magamine. Pärast pikka tööpäeva on ahvatlev uinuda elutoas teleka ees, kuid magama minnes tuleks siiski tuled kustu panna. Uuringud näitavad, et kunstliku valguse käes magamine pärsib organismis melatoniini taset. See mitte vaid ei halvenda une kvaliteeti, vaid võib mõjutada ka kehatemperatuuri regulatsiooni, veresuhkru taset ja vererõhku. Seega – kõik tuled enne magamaminekut surnuks!

• Hambaniidi mittekasutamine. Hambahari puhastab hambad küll pealispinnalt, kuid hammaste vahele kinni jäänud toiduni see ei jõua. Hammaste vahele kogunev on aga hea kasvulava bakteritele, kes hapet tootes nõrgendavad hambaemaili ja põhjustavad hammaste lagunemist. Ning tulemuseks ei pruugi olla mitte vaid kaaries, vaid ka igemetehaigused ja kahjustatud juurekanalid, mis võivad viia vajaduseni hammas välja tõmmata. Seega – pese hambaid korralikult ja kasuta vähemalt kord päevas, näiteks enne magamaminekut, ka hambaniiti.

• Liiga kaua istumine. Järjest rohkemad uuringud kinnitavad, et pikki tunde järjestikku istumine on seotud mitmete terviseprobleemidega, näiteks suurendab see riski haigestuda teise tüübi diabeeti või südameinfarkti. Uuringud kinnitavad, et istudes päevas vähem kui kolm tundi, on võimalik eluiga kaks aastat tõsta. Kui sul on istuv töö, püüa iga tunni istumise tagant end viis minutit liigutada. Nii oled kaheksatunnise tööpäeva lõpuks käinud juba 40 minutit.