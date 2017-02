Kiire elutempo ja õhukese rahakoti kõrval tundub trenni jaoks sobiva aja ja jaksu leidmine keeruline. Kuid - siin on viis väga kasulikku soovitust, mis näitavad, et tegelikult on kõik lihtne ning raha ei kulu enda liigutamiseks ka üleliia palju.

1. Vali selline trenn, mida naudid. Võti on selles, et trenn ei tohiks olla kui töötegemine, vaid pigem rõõm, kirjutab Daily Mail. Ah ei usu? Mõtle laiemalt – füüsiline pingutus ei pea olema ainult jõusaalis pumpamine või jooksmine. Väljas liikumiseks on palju erinevaid võimalusi ning õues treenides saab end ühtlasi ka värske õhuga kosutada.

2. Vähem on rohkem. Mida rohkem püüad olla füüsiliselt aktiivne, seda lihtsam on üha suurema aktiivususe juurde liikuda. Isegi kui füüsiline pingutus on väike, näiteks jalutuskäik lõunale, auto kaugemale parkimine või lifti asemel trepi kasutamine, siis tuleb see kasuks ja kujundab harjumust.