Hea uni on tervise ning hea vormi pant. Sestap - kui sa õhtul ei saa kuidagi uinuda, võta appi toidud, mis soodustavad magamajäämist.

Troopilised puuviljad. Banaan, ananass, apelsin ja kirss soodustavad melatoniini taseme tõusmist, kirjutab Fox News. Melatoniin on hormoon, mis reguleerib unetsüklit, parandab unekvaliteeti ja aitab magama jääda.

Neli toitu, mis toovad parema une (PantherMedia / Scanpix)

Kummelitee. Kummel on tuntud oma rahustavate ja põletikevastaste omaduste poolest. See aitab sul rahuneda, tulemuseks on rahulikum ja sügavam uni.

Neli toitu, mis toovad parema une (PantherMedia / Scanpix)

Mandlid. Mandlid on heaks magneesiumiallikaks, magneesium aitab parandada une kvaliteeti.

Neli toitu, mis toovad parema une (PantherMedia / Scanpix)

Lõhe ja tuunikala on head B6-vitamiini allikad, see vitamiin soodustab aga melatoniini ja serotoniini taseme tõusmist. Serotoniin ehk õnnehormoon toob meile parema enesetunde ja aitab end lõdvaks lasta, melatoniin aga parandab unekvaliteeti ja soodustab uinumist.