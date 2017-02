Ärevust ja stressi tunneme me vahel kõik, kuid õige hingamisega saad ennast rahustada.

See, kuidas sa hingad, mõjutab tervet sinu organismi, kirjutab meditsiinilehekülg WebMD.com. Elus tuleb sageli ette olukordi, kus oled nii ärevil, et süda puperdab, käed värisevad ning vahel on lausa tunne, et maailm su ümber hakkab kokku kukkuma. Peatu. Hinga. Maailm ei kuku kokku, vaid keerleb samamoodi edasi nagu eilegi. Need kasulikud hingamisharjutused aitavad sul ennast pingelisel hetkel rahustada.

Sügav hingamine