Kuidas innustada ennast või oma alluvaid jätkama särasilmselt töökohal, mille esmane võlu on ammuilma kadunud? "Sel juhul tuleb enda jaoks sõnastada, milline töökorraldus sind rahuldaks. Kui sa ei oska öelda, mida sa tahad, vääridki just seda, mis sul on," ütleb koolitaja Harald Lepisk.

Esmalt toob koolitaja välja tõsiasja – kui keegi on valinud töö üksnes raha pärast, ei olegi võimalik teda muul moel motiveerida.

Aga hea töötaja võib leppida mõnda aega mitte just kõige parema palgaga, kui töö sisu on huvitav ja arendav, ta saab rakendada oma loomupäraseid andeid ning talle meeldivad tema kolleegid.

"Oluline on ka see, et inimene ei peaks iseendale vastu töötama ehk tegema asju, milles ta on nõrk või mis talle loomuomaselt ei sobi," lisab Lepisk.