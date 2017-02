Isegi kui sa ei pea ennast kuigi musikaalseks, sinu aju jagab biiti ja saab sellest energiat.

Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (lüh. MIT) hiljuti avaldatud uuring väidab, et inimese aju on eriti vastuvõtlik teatud tüüpi rütmidele. Kuid see oleneb ka inimese päritolust.

Enim "meeldib" meie ajule korrapärane rütm, näiteks neli lööki, millel on täpselt sama pikkusega vahed. Kusjuures, nagu uuringust selgub, on see rütmieelistus täiesti universaalne. See meeldib lääne inimesele, kes kuulab moodsat popmuusikat raadiost või nutiseadmest ja pärismaalasele, kes pole nn vaibakloppimise tümpsu elu sees kuulnudki. Siiski, kui eri taustaga inimestel lasti neile ette mängitud rütmi korrata, olid tulemused mõnevõrra erinevad.