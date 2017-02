Need, kes püüavad alandada süsivesikute tarbimist, lõpetavad esimese asjana pasta söömise. Tegelikult ei pruugi see aga halb olla.

Viimastel aastatel on pasta saavutanud ebatervisliku maine, mis teeb inimesed paksuks. Pasta söömine on vähenenud isegi Itaalias tänu uutele ja uutele uuringutele, mis seovad rasvumise ennetamise madala süsivesikute ning kõrge valgusisaldusega dieediga.

Ajakirjas Nutrition & Diabetes avaldatud uuringu kohaselt on pasta tervisele tegelikult kasulik, vahendab Medical Daily. Kui süüa pastat mõõdukalt, on võimalik üleliigsetele kilodele säru teha ning vöökohta kahandada. Leiti nimelt, et inimesed, kes sõid pastat, eelistavad oma igapäevaselt toidulaual tarbida rohkem ka Vahemere dieedi soovitatud toiduaineid, need aga on tuntud oma kasuliku mõju tõttu meie tervisele, kaitstes meid südamehaiguste eest.