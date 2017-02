Kuigi magamisharjumusi on keeruline muuta, võiks siiski teada ühe või teise asendi mõju tervisele. Portaal Your Tango toob välja kolm levinuimat neist.

Plussid: See magamisasend tasakaalustab keha raskust, hoiab siseorganid õiges asendis ja aitab ennetada kaela- ja seljavalusid. Et olla täiesti kindel, et selg on õiges asendis, on soovitatav panna padi põlvede alla.

Miinused: Kui sul on kalduvus norsata, maga parem külili – selili magamine võib norskamise veel hullemaks muuta.

2. Külili magamine.

Plussid: Külili looteasendis magamine nii, et põlved on kõverdatud ja padi jalgade vahel, vähendab pingeid seljas. Oluline on lihtsalt panna ka pea alla padi, et hoida rüht õiges asendis. Vasakul küljel magamine vähendab kõrvetistega kaasnevat valu.

Miinused: Need, kes armastavad külili magada, on õnnelikud, sest selgroo loomulik asend on just selline ning tervisele negatiivseid kõrvalmõjusid ei ole.

3. Kõhuli magamine.

Plussid: Uinumiseks on kõhuli asend parim. Ja kui sind piinavad alaseljavalud, siis võivad need aeg-ajalt kõhuli magades leevenduda.