Kui hoolid oma tervisest, pead toidulaua täitma teadlikult tervislike valikutega. Allolevad viis asja jäta oma tervise nimel parem heaga poodi.

* Külmutatud toidud. Külmutatud poolfabrikaadid on küll äärmiselt mugavad kasutada ning söök valmib neist kiirelt, samas on nad täis suhkrut, rasva ja muud ebatervislikku, kirjutab All Women Stalk.

* Küpsised lihtsalt tekitavad sõltuvust ja sunnivad ühe prääniku teise järel haarama. Ajusagaras on küll teadmine nende ebatervislikkusest, kuid neis sisalduv rasv ja suhkur teevad meeltega oma töö.