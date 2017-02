Eriti tasub tähelepanelik olla sellega, mida lastele hommikusöögiks pakud.

"Ometigi lubame me suhkrul oma laste hommikusöögilauas võimu võtta," kirjutab laste endokrinoloog Robert Lustig ajalehes Guardian suhkru kahjulikkusest. Ekspert paneb vanematele südamele, et magusad hommikusöögihelbed, müslibatoonid ja isegi jogurtid on suhkrust nii küllastunud, et vahel võib isegi öelda, et see on eine põhikoostisosa.

Palju räägitakse sellest, kuidas hommikusöök on päeva tähtsaim eine. Korralik hommikusöök paneb energia ja mõttetöö käima ning hoiab inimest lõuna ajal üle söömast. Kahjuks minnakse tänapäeva kiirustavas maailmas kergema vastupanu teed ja süüakse ise ning antakse lastele hommikusöögiks kiireid, kuid ebatervislikke toite.

Dr Lustig selgitab suhkru ja alkoholi seoseid. Suhkrus on kahte tüüpi molekule: fruktoos ja glükoos. Kuigi fruktoos on annab energiat, ei ole see meile otseselt vajalik. Kuid fruktoosi töötleb inimese maks samal viisil kui alkoholi. Kui meie lapsed suhkrut üle tarbivad, hoiatab dr Lustig, on fruktoos samuti kahjulik ja sõltuvusttekitav meelemürk. Lastel esineb järjest enam diabeeti ja rasvmaksa, mis varem olnud pigem alkoholi ületarbimisega seostatud haigused. "Meie lastel on nüüd alkoholist tingitud haigused, ilma et nad alkoholi tarbiksid," teeb dr Lustig tõsise järelduse.