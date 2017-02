Miks osalesid Ida-Tallinna keskhaigla töötajad Hiina meditsiini koolitusel?

Hiina meditsiini guru Rene Bürkland esines jaanuari lõpus meditsiinitöötajate koolitusel. Ida-Tallinna keskhaigla koolitusosakonna juhataja Anne Sirge selgitab, et koolituse eesmärk polnud otseselt tutvustada alternatiivmeditsiini, vaid rääkida Hiina ja lääne meditsiini kokkupuutepunktidest.

"Koolitusel tehti sissejuhatav ülevaade Hiina meditsiinist ja selle ajaloost, räägiti selle teaduspõhisusest ja uuringutest, selle kasutusvaldkondadest ja -meetoditest, lähenemisest siseorganite füsioloogiale ja patoloogiale ning kehasignaalide käsitlusest," kirjeldab koolitusosakonna juhataja.

Sirge lisab, et Hiina meditsiin on inimeste hulgas populaarne ja seega on vajalik, et tervishoiutöötajad oleksid selle põhimõtetega kursis. "Tegemist oli koolitusega, mis aitab tervishoiutöötajatel käsitada patsienti kui tervikut ning mõista ja toetada teda tema valikutes," selgitab Sirge.

Ta ütleb, et tagasiside põhjal pidasid meditsiinitöötajad koolitust kasulikuks, sest see aitas mõista, mida Hiina meditsiin tähendab ning milline on selle roll tervise säilitamisel ja haiguste ennetamisel.