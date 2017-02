Pelgalt klaasitäis vett on kõik, mida inimese keha vajab normaalseks tööks ja terve hulga haigustega võitlemiseks. Kui sa piisavalt vett ei joo, tabavad sind seega mitmed hädad.

iDiva toob välja kuraditosin häda, mis on selge märk, et sul on veejoomisega lood kehvad.

1. Suu kuivamine võib olla märk dehüdratsioonist. Parem lahendus selle vältimiseks on hoida pudel vett käepärast ning rüübata iga kord, kui tunned, et suu hakkab kuivama. Vesi hoiab suuõõnes asuvad limaskestad niiskena. Kuid igaks juhuks on oluline ka märkida, et suukuivust võivad põhjustada ka mõned tõved ehk kui see häda kimbutab sind pikemat aega, mine arsti juurde.