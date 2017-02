SA TÜK Lastefond toetab praegu kokku 16 last, kes vajavad fondi abi ravitoidu või sonditoitmiseks vajaliku atribuutika soetamiseks. Keskmine toetussumma lapse kohta on ühes kuus ligi 300 eurot. Ravitoitmise eesmärk on tagada haige varustamine nende toitainetega, mida ta ei suuda haiguse tõttu tavatoidust omastada, või nende toitainete vältimine, mida ta haiguse tõttu ei talu. Samuti vajavad ravitoitmist lapsed, kel on neelamisraskused või muud haigusega kaasuvad probleemid, mistõttu ei saa nad süüa suukaudselt ja vajavad toitmist sondi teel. Ravitoit ongi spetsiaalse koostisega toidusegu, mis aitab haigetel lastel kasvada ja koguda jõudu haigusega toimetulekuks.

Eesti Haigekasse enamike ravitoitude ostu hetkel veel ei kompenseeri. Samal ajal on ravitoidud ja nende manustamiseks vajalikud abivahendid väga kallid. Seetõttu on SA TÜ Kliinikumi Lastefond alates 2010. aastast toetanud haigetele lastele ravitoidu ostmist. Seitsme aasta jooksul on fond toetanud selles ligi 30 last. Hetkel toetatakse 16 last kokku rohkem kui 50 000 euroga aastas.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves räägib, et suurem osa nende laste peredest on fondi poole pöördunud viimase kahe aasta jooksul. “Kuivõrd üha enamate laste edulood tõestavad ravitoidu mitmekülgset positiivset mõju, siis kirjutavad arstid järjest rohkem oma patsientidele ravitoitu välja. Ning seetõttu on Lastefondi poole ka järjest enam abi saamiseks pöördutud,” ütleb Ilves. Ravitoitmisega seotud kulud võivad ulatuda 800-900 euroni kuus. Lisaks ravitoidule vajavad haiged lapsed tihtipeale ka kulukaid sonditoitmise abivahendeid - toitmissüsteeme, toitmispumpa, süstevett jms.“Kõigele sellele lisaks on neil peredel tavaliselt veel palju teisigi lapse haigusest tulenevaid lisakulutusi - ravimid, pidev arstide külastamine, aparaadid-seadmed, mähkmed ja palju muud,” lisab Eveli Ilves. “Enamasti ei ole võimalik haige lapse mõlemal vanemal ka tööl käia, mis teeb nende perede olukorra veel hapramaks