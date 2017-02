Mõõdukal alkoholi tarbimisel on tervisele mõeldes nii mõnedki eelised, alates võimest vähendada riski haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse ning diabeeti.

Ajakirjas Annals of Internal Medicine avaldatud artiklis kinnitavad Iisraeli teadlased: punase veini joojail on parem hea kolesterooli tase, neil on madalam risk haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse ning nad magavad öösiti paremini.

Sellele tulemusele jõuti katsega, milles osales 224 inimest, vahendab Time.



Katsealused jagati kolme gruppi: esimesed pidid õhtusöögi kõrvale jooma klaasi mineraalvett, teised pokaali kuiva valget ning kolmandad pokaali kuiva punast veini. Selle kõrvale pidasid inimesed ka Vahemere dieeti. Katsealuseid küsitleti ning neilt võeti verd uuringu alguses, kuus ja 24 kuud pärast uuringu algust.

Vereproove analüüsides ilmneski, et punase veini joojail tõusis hea kolesterooli tase võrreldes nendega, kes jõid vaid vett. Neil oli ka ainus, kel ainevahetus paranes. Uni paranes nii valget kui punast veini joonuil.