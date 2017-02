Tervisliku toitumise reegel on lihtne: tee süüa toiduainetest, mis on tervislikud. Siin on loetelu toitudest, mis peaksid igas köögis olemas olema.

1. Õunaäädikas. See, kas õunaäädika joomine aitab kaalus alla võtta või mitte, on vaieldav. Küll aga on kindel, et õunaäädikas leevendab seedeprobleeme ning et seda kasutatakse keha puhastuskuurides, kirjutab FitSugar. Õunaäädikat võib lisada näiteks ka salatikastmetesse.

Kümme tervislikku toitu, mis peaks igas köögis olemas olema (PantherMedia / Scanpix)

2. Spinat. Peotäis spinatit sobib peaaegu iga söögi sisse alates smuutist ja lõpetades pastaroogade ning suppidega. Kui muidu võib spinat tunduda vastik, siis toidu sees ei pane sa selle maitset tähele, kuid kasulikke toitaineid saad ikka.