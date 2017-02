Kas, kui palju ja kui tihti võib väikelaps süüa magusat?

Vastab toitumisteadlane ja Tartu Ülikooli emeriitdotsent Mai Maser: "Vähe on selliseid asju, mis saavad asendada magusaisu - ka vanasõna ütleb, et uni on magusam kui mesi. Magusa maitse armastamine saab alguse lapse esimesest toidust, milleks on magus emapiim. Kui anname imikule proovida esimest korda midagi uut, teeb ta kohe grimasse ning ka edaspidi eelistavad väikelapsed juba tuttavat magusamaitselist toitu.

Küsimus on valikutes ja mõõdukuses nii nagu iga toidu ja toitainega. Sellepärast saame öelda ka arvulisi soovitusi, mis tunduvad väga ranged, aga orienteerumiseks tasub lapsevanematel neid siiski teada ja silmas pidada. Elus on paratamatult päevi, kus maiustatakse rohkem. See pole keelatud, kuid sellest ei tohiks saada eluviis. Igale maiustamise perioodile peaks järgnema suuremad piirangud. Täiesti sobilik ja võimalik on maiustada näiteks kuivatatud puuviljadega ning janu kustutamiseks tuleb last harjutada vett jooma. Pigem lubada lapsele paar kommi kui pudelite kaupa magusaid karastusjooke või magustatud jogurtijooke ja kohukesi. Magus on hea ja seda on vaja aga liialdamine toob kaasa suuri probleeme alates toiduvaliku ühekülgsusest ning lõpetades rasvumisega, maiustamine on ka harjumus!