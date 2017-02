Hügieeni ei maksa unustada ka mõnuhetkedel. Seks on lõbus ja mõnus, kuid et intiimseid mänge mitte rikkuda, tuleks meeles pidada intiimhügieeniga seotud ohte ja soovitusi. Veebileht bustle.com on koostanud nimekirja vigadest, mida paarid sageli seksi ajal, enne ja pärast teevad. Mõned neist on siin. Tualetis käimine

Paljudel naistel on kombeks käia WC-s vahetult enne ja pärast seksi. Kohe enne seksimist tualetti ei tasu minna, sest see võib suurendada põletikuohtu. Pärast vallatlemist on see igati õige samm, sest kõikvõimalikud bakterid võivad möllamise käigus sattuda naise kuseteedesse. Kui kohe pärast seksi pissil käid, väljutad ka sinna kogunenud pahalased.

Käte pesemine Kogu selle toreda tegevuse käigus puudutate üksteist palju. Keset hellitusi ei ole kuigi seksikas küsida: "Aga käed on pestud?" Et vältida mustuse ja bakterite sattumist õrnadesse kohtadesse, peaksid mõlemad partnerid eelnevalt (ja ka pärast) käed puhtaks pesema. Kohavahetus Mõned paarid proovivad seksi ka läbi nn tagaukse. Ja selles pole midagi halba, kuid siis tuleks sellel seksikorral ka selle juurde jääda. Pärast anaalseksi ilma vahepealse korraliku puhastuseta vagiinasse sisenemine on kiire tee vastiku põletikuni. Nendes kahes piirkonnas on lihtsalt väga erinevad bakterid ja kõige ohutum on ühe seksikorra ajal mitte kohavahetust teha. Seksijärgne puhastus