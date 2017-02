Mees autoga tee ääres, masin ei käivitu. Mööduja peatab auto:

"Noh, mis probleemiks?"

"Mootor jäi seisma, ja ma ei jaga neist bensiinimootoritest mitte midagi."

"No vaatame siis, nii... nii..., aga kuulge, teil on ju elektrimootor."

"No näed siis, mis ma mõtlen."