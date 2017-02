Ketšup ei passi pelgalt burgeri, friikate või pelmeeni kõrvale, sellest saab valmistada ka gurmeehõngulist ketšupisorbetti.

"Kuigi ketšup ei ole kindlasti tavaline koostisosa jäätise valmistamisel, siis jäine kooslus tublilt tomatisest ketšupist ja vürtsidest on ainulaadne maitsekombinatsioon, mis sobib õhtusöögi menüüs eeltoiduks või maitsemeelte ergastamiseks vahepalana ning kõige julgematele eksperimenteerijatele ka magusroaks," selgitab retsepti autor, Salvesti toidublogija Liisi Laanemäe.

Ketšupisorbeti valmistamiseks läheb vaja: 200 ml vett, 75 g suhkrut, 200 g ketšupit, 6 tilka Tabascot, 2 tl Worchesteri kastet, ½ laimi mahl

Valmistamine: Pane vesi ja suhkur potti. Kuumuta keemiseni ja keeda seejärel tasasel tulel 5 minutit. Lõpuks tõsta suhkrusiirup tulelt ning oota kuni see on jahtunud. Sega omavahel siirup ja ketšup, maitsesta Tabasco, Worchesteri ning laimimahlaga. Vala segu madalasse kaanega vormi ja tõsta sügavkülma. Lase segul tunnike külmuda ning sega siis kahvliga korralikult läbi ja tõsta uuesti sügavkülma. Külmunud massi tuleks 2-3 korda paar tunni jooksul kahvliga segada. Olenevalt vormi sügavusest võib sorbeti valmimine ka kauem aega võtta. Oluline on segada ja külmutada kuni ketšupisorbett on saavutanud ühtlase konsistentsi.